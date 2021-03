Sorrento, vittoria con la Puteolana. Francesco Fusco: “Strappato con i denti questo successo”

Sorrento calcio. Una vittoria, quella nel recupero contro la Puteolana, che permette al Sorrento di risalire in classifica e di ritrovare il successo che mancava da quattro turni. A commentarla é l’autore del gol-partita Francesco Fusco: “Abbiamo lottato e strappato con i denti questo successo, dopo un brutto periodo e il cambio d’allenatore. Il gol? Quando possibile, cerco sempre di dare fastidio in area avversaria in occasione dei calci piazzati”.

LA GARA: “Abbiamo cambiato modulo, passando al 4-3-3. Il primo tempo lo abbiamo giocato ad alta intensità mentre nella ripresa siamo calati ma comunque abbiamo retto trovando anche il gol, contro un avversario in gran forma che si ritrova in una posizione di classifica che non rispecchia il valore attuale della sua rosa”.

LA PUTEOLANA: “È una buonissima squadra e lo dimostra la partita di pochi giorni fa vinta contro il Nardò. Certamente non è da considerare la “cenerentola” del girone e sono sicuro che sarà un osso duro per qualsiasi avversario fino alla fine della stagione”.

LA POSTA IN PALIO: “Dopo quattro sconfitte di fila, finalmente abbiamo conquistato tre punti importantissimi in ottica salvezza. Domenica dobbiamo cercare di dare continuità anche se l’impegno sarà dei più difficili in assoluto”.

LA PROSSIMA: “Sfideremo il Casaramo che è una delle squadre costruite per la promozione: lo si apprende soltanto leggendo i nomi. A differenza nostra, considerati i rinvii, hanno avuto due settimane per preparare al meglio questa partita con il nuovo allenatore. Sarà una partita combattuta e daremo il massimo per ritornare con qualche punto”.