Sorrento, una lettrice: “Mia madre ultraottantenne non ancora convocata per il vaccino”

Sorrento (Penisola Sorrentina), una lettrice: “Mia madre ultraottantenne non ancora convocata per il vaccino”

Buonasera,

il 3 febbraio scorso ho inoltrato l’adesione al vaccino COVID19 per mia madre….. residente in Sorrento (NA) ed ho ricevuto dall’indirizzo e-mail dpi.covid@regione.campania.it, la conferma della corretta registrazione.

Essendo passato troppo tempo dalla data d’iscrizione, per sollecitare la convocazione, il 14 marzo ho inviato una e-mail di sollecito all’indirizzo della regione Campania, ma non ho avuto alcuna risposta.

Il 16 marzo scorso ho chiamato il numero messo a disposizione dal comune di Sorrento per la campagna vaccini e l’operatore mi ha risposto che mia madre risultava regolarmente iscritta e che, a breve, l’avrebbero convocata.

Non contenta il giorno dopo, mia madre stessa, si è recata presso il presidio dei vaccini (Villa Fondi in Piano di Sorrento) dove ha verificato, di persona, il suo inserimento nelle liste di adesione; ha avuto modo, inoltre, di parlare personalmente con il sindaco di Piano di Sorrento, dr. Vincenzo Iaccarino presente quel giorno, il quale le ha assicurato che stava per essere convocata in quanto, entro il 20 marzo, certamente avrebbero completato tutte le vaccinazioni degli ultra-ottantenni che avevano aderito alla campagna.

Oggi 21 marzo, ho saputo la notizia che, in Penisola Sorrentina, le vaccinazioni degli ultra-ottantenni aderenti sono state tutte eseguite e che, pertanto, si procederà a vaccinare altre categorie di richiedenti.

Ora mi chiedo, come mai dicono che passeranno ad altre categorie, quando ancora non hanno convocato mia madre iscritta da ben 49 giorni or sono?

E’ chiaro che ci sono evidenti pasticci nelle liste di prenotazione.

Fidando in un sollecito riscontro dalla redazione di questo giornale, porgo distinti saluti – Carla Evangelista.