I rossoneri che erano in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro l’Andria e quattro gare a secco di vittorie non trovano la giornata giusta! Partita che inizia con un sussulto già al 5′ quando, un bel cross di Masullo, trova la testa di La Monica che insacca nella porta, ma l’arbitro vede un fallo del centrocampista rossonero e annulla il gol. Col passare dei minuti i pugliesi ci provano più volte fin quando, al 24′, sbloccano l’incontro alla prima vera palla gol grazie a Santarpia. I padroni cercano disperatamente il pareggio ma la difesa ospite è messa bene in campo e glielo nega ed è così che, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, è proprio il Taranto a raddoppiare con un gol di testa di Corado. Nella ripresa mister Fusco prova a scuotere i suoi effettuando diversi cambi ma sono sempre gli ospiti a mettere un muro difensivo fino a chiudere il match al 75′ con la terza rete firmata da Diaz! Allo stadio Italia finisce dunque 3-0 per il Taranto: gli uomini di mister Fusco non sanno più vincere!

SORRENTO: Scarano, Gargiulo Ale., Masullo, La Monica, Mezavilla, Fusco, Basile, Camara, Cunzi, Mancino, Procida. Allenatore: Piccolo (squalificato Fusco).

TARANTO: Ciezkowski, Boccia, Ferrara, Marsili, Rizzo, Guastamacchia, Guaita, Matute, Diaz, Corado, Santarpia. Allenatore: Laterza.