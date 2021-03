Sorrento: suicidio al Vallone dei Mulini. Sono in corso le operazioni di recupero di un cadavere al Vallone dei Mulini che attraversa il centro di Sorrento. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stanno provvedendo al recupero della corpo. Probabilmente la persona si è gettata questa notte, quando nessuno poteva vederla.

Non è la prima volta che capita una cosa del genere al Vallone dei Mulini. Rimaniamo rammaricati e senza parole. Ma perché non mettere in sicurezza la zona? Ma, soprattutto, è chiaro più che mai che servono degli aiuti psicologici per i giovani. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI/1 – Positanonews sul posto (vedi dirette sulla pagina Facebook). Non si hanno ancora notizie precise ma potrebbe trattarsi di un giovane ragazzo.

AGGIORNAMENTI/2 – Confermato: si tratta di un giovane ragazzo di 25 anni che lavorava in un ristorante a Sorrento. Ancora ignote le cause che l’hanno portato al terribile gesto.