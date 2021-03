Sorrento, successo per l’Isola Ecologica del Tesoro. Raccolti oltre 1.900 litri di olio esausto

Sorrento. Questa mattina, grazie all’Isola Ecologica del Tesoro, c’è stata la raccolta dell’olio di frittura esausto prezzo Piazza Lauro. Il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Superato nuovamente il record di olio esausto raccolto grazie alle giornate ecologiche dell’ iniziativa l’isola ecologica del tesoro realizzata dal Comune di Sorrento e Penisolaverde s.p.a.

Oltre 1900 litri raccolti: ecco il risultato riscontrato questa mattina grazie alle attività concluse poco fa presso la frazione di Casarlano; un quantitativo record che supera quello che normalmente si raccoglie in un mese intero presso l’isola ecologica, nonché quello di circa 1800 litri conferiti un mese fa presso Piazza Lauro.

Archiviate con l’appuntamento di oggi le tre domeniche ecologiche che hanno portato alla raccolta in tutto di circa 4550 litri, raddoppiando il risultato registrato da inizio anno, in confronto ai dati del 2020. Distribuite 170 bottiglie di olio Dop a tutti coloro che hanno conferito l’olio esausto. La raccolta degli oli esausti è stata realizzata in collaborazione con il gruppo Proteg e Papa.

Sono intervenuti all’iniziativa, oltre al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco, l’Assessore all’Ambiente Valeria Paladino, il Consigliere Comunale Luciana Cafiero, il direttore di Penisola Verde Luigi Cuomo e alcuni rappresentati di spicco delle frazioni sorrentine che hanno collaborato a questa iniziativa nelle persone di Giulia Gioiello e Massimo Staiano. Una giornata che lascerà un nuovo segno nella storia di Sorrento con il superamento del record di circa un mese fa.

L’ iniziativa oltre a favorire il riciclo dell’olio esausto ha apportato benefici non solo sotto il profilo della sensibilità ambientale, ma anche sotto l’aspetto della tutela dell’ecosistema marino impedendo che notevoli quantità di olio finissero in mare; basti pensare che ogni litro di olio esausto se buttato nel rubinetto inquina un perimetro pari a quello di un campo da calcio. Ora già si guarda al futuro: dopo le restrizioni Covid, che prenderanno avvio domani, si pensa di replicare l’iniziativa sia per il centro cittadino che per le frazioni sorrentine».

(foto dalla pagina Facebook di Luigi Di Prisco)