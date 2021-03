Sorrento. Sigilli alle panchine a Piazza Lauro. A dire il vero non sono sigilli “giudiziari”, visto che non troviamo un provvedimento ad hoc, ma pur sempre sono dei sigilli “simbolici” . Mentre a Piano un dipendente comunale chiedeva la rimozione della panchine, che sono però rimaste al loro posto, a Sorrento hanno messo davvero i sigilli per le norme di contenimento anti coronavirus Covid -19 chieste dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che hanno provocato non poche perplessità, sembrano imposizioni surreali quelle partite da Napoli, ma anche irrazionali se è vero che il virus si diffonde al chiuso in eventi privati come sembra. Sicuramente questo clima di oppressione e repressione non fa bene all’economia e alla psiche dei cittadini.

Sorrento sigilli alle Panchine a Piazza Lauro , foto e video di Positanonews di questa sera 11 marzo 2021