Sorrento, riduzione tassa sui rifiuti: il 31 marzo STOP alle domande

Il 31 marzo è il termine ultimo per presentare la richiesta per effettuare il compostaggio domestico, ai fini della riduzione della Tari prevista dal Regolamento comunale di Sorrento, nella misura del 10% della tariffa complessiva per l’anno di riferimento.

L’istanza va indirizzata, tramite la modulistica disponibile sul sito del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it, all’ufficio Tributi del Comune di Sorrento, e presentata all’ufficio protocollo dell’ente. Per ottenere la compostiera è necessario effettuare richiesta di adesione al servizio di compostaggio domestico tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, indirizzato alla società Penisolaverde. “Il compostaggio domestico è una pratica virtuosa – dichiara l’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino – Mi auguro che i cittadini colgano numerosi questa preziosa opportunità di trasformare gli sprechi in risorsa”. Di seguito i documenti utili: REGOLE PER RIDUZIONE MODULISTICA TARI MODULO COMPOSTIERA