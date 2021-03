Sorrento, Raffaele Attardi: “Bisogna premiare un turismo slow con permanenze lunghe”

Sorrento. Riportiamo il post del chimico Raffaele Attardi: «Io non so cosa significhi turismo smart per Sorrento. Ma so per certo che la diffusione del virus dipende dalla mobilità. Perciò lasciare le cose come stanno, augurandosi che tutto torni come prima con la Circumvesuviana, che detiene il record di peggior ferrovia di Italia, un trasporto interno con bus turistici affollati, migliaia di persone in attesa di transfers, permanenze di un giorno con gente tutta in fila, vicoletti affollati, folle di pendolari, è una scelta sbagliata.

Bisogna partire con il piede giusto e premiare un turismo slow con permanenze lunghe. Abbiamo già perso più di un anno … smettiamola di parlare solo di distanziamento e vaccini, mettiamo in campo azioni concrete per cambiare modello di sviluppo e risolvere le tante carenze che abbiamo sotto gli occhi».