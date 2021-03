Più che positivo l’esordio di mister Pino La Scala sulla panchina del Sorrento che ha battuto la Puteolana per 1-0! Al termine del match, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Una vittoria sofferta contro una grande squadra e approfitto per fare i complimenti al mio amico Ciaramella. Probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma i miei ragazzi ci hanno messo il cuore e sono stati premiati. Abbiamo cambiato qualcosa ma nel calcio i moduli sono numeri e la verve messa in campo è stata risolutiva. Avevo già studiato il Sorrento? No, tutto quello che si è visto oggi, compreso il gol, è merito della gestione precedente. L’importante era non perdere questa gara per avere una iniezione di fiducia che ci può far ripartire”. Di tutt’altro umore mister Andrea Ciaramella che ha dichiarato: “C’è molto rammarico dopo una gara che abbiamo giocato bene e con grande cuore. Andare via da Sorrento senza punti fa male. Non parlo mai degli arbitri, ma oggi credo che la terna abbia commesso almeno due errori clamorosi non concedendoci due calci di rigore sacrosanti. Anche il pareggio ci sarebbe andato stretto e dunque fatico a mandar giù addirittura una sconfitta. Qualcosa da rimproverare ai ragazzi? La mentalità è stata giusta e posso dire solo grazie alla squadra, che si è impegnata al massimo; potevamo essere forse un po’ più incisivi negli ultimi metri di campo, ma c’è stato un impegno encomiabile”.