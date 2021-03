Sorrento – Priora: uova di cioccolato per tutti! Bellissima iniziativa del sindaco

Uova di cioccolato per tutti! Bellissima iniziativa del sindaco. Il Sindaco ha inviato a scuola un uovo di cioccolato per ogni alunno.

La distribuzione avverrà per l’infanzia di Gugliucci presso la scuola di Priora martedì 30 marzo e mercoledì 31 marzo dalle 9: 00 alle 12:00; per l’ infanzia, la primaria e la secondaria di V. Veneto e via Marziale presso V. Veneto, con l’aiuto della Protezione Civile, nei seguenti giorni:

-martedi 30 marzo dalle 14:00 alle 18:00,

-mercoledì 31 marzo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

I genitori sono invitati a recarsi a scuola per il ritiro nei suddetti giorni ed orari.

Questa mattina con la Protezione civile di Sorrento abbiamo iniziato la consegna delle prime 750 uova a tutti gli alunni delle scuole Tasso e Vittorio Veneto Charly 5.