Sorrento. Omaggio a Torquato Tasso nell’anniversario della nascita

Sorrento. In occasione del 477° anniversario della nascita di Torquato Tasso, il Comune di Sorrento ha ricordato il suo illustre concittadino con una corona di alloro, deposta nell’omonima piazza, presso la statua che raffigura il poeta sorrentino.

Alla breve cerimonia ha presenziato il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, in rappresentanza dell’intera amministrazione. “Nel 1861, dopo l’Unità d’Italia, il primo consiglio comunale stabilì di erigere una statua in onore di Torquato Tasso, che venne realizzata alcuni anni dopo – spiega il presidente Di Prisco – L’omaggio di oggi è un gesto di riconoscenza ed un modo per tenerne vivo il ricordo”.