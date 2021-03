Sorrento oggi protagonista della puntata di “Campania che legge”

Tappa a Sorrento per “Campania che legge”, un’iniziativa promossa da Scabec, società beni culturali della Regione Campania, in collaborazione con Campania Artecard e realizzata insieme con Napoli Città Libro per promuovere tutta la filiera del libro: dalle case editrici alle librerie, dagli autori ai critici letterari.

Questa sera, 18 marzo, alle ore 21, sulla pagina Facebook di Scabec, la seconda puntata del format, girata a Sorrento nella libreria Tasso con i librai Stefano Di Mauro e Angela Cacace e il giornalista Luigi D’Alise che dialoga con Francesco Pinto, autore del libro “L’uomo che salvò la bellezza”, edito da HarperCollins Italia Editore.

“Campania che legge” è collegata alla promozione del Salone “Napoli Città Libro” che si terrà a Napoli nel mese di giugno. Una partnership che si avvale della collaborazione anche di altri importanti soggetti che da sempre sono riferimento culturale e organizzativo di eventi e appuntamenti, che hanno al centro il mondo della scrittura, della letteratura e della saggistica, quali il Premio Napoli, il Festival Salerno Letteratura, la Fondazione Gatto, l’Emeroteca Tucci.