Sorrento, oggi nessun nuovo caso di Covid-19 e 7 guariti

Sorrento. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che in data odierna non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 mentre arriva la buona notizia dell’avvenuta guarigione di 7 cittadini. Scende, quindi, a 47 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Consigli e raccomandazioni

– indossare sempre la mascherina, coprendo anche il naso

– rispettare il distanziamento di almeno 1 metro da altre persone ed evitare i luoghi affollati

– igienizzare spesso le mani

– scaricare l’app Immuni

– se si avvertono sintomi o si hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo, contattare subito il medico curante.