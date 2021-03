Sorrento: oggi la prima apparizione ufficiale sulle scene della Msc Virtuosa. Riportiamo di seguito le parole di Giovanni De Angelis, in Penisola Sorrentina, pubblicate sulla sua pagina Facebook:

Oggi finalmente una bella anteprima da raccontare. La prima apparizione ufficiale sulle scene della mega MSC VIRTUOSA, io mi considero soltanto uomo si mare. Anzi un ex uomo di Mare, ma non c’è comunque bisogno di esserlo, per capire in questo particolare momento cosa significa questa grandiosa impresa di “ Ripresa” una iniezione positiva di coraggio ed entusiasmo , che ora ci voleva proprio … Non solo per la MSC , ma anche per la non solo simbolica ripresa che tutti ci aspettiamo anche per le attività collegate nel complesso al mondo delle crociere e del turismo in generale che ci sta tanto a cuore a noi abitanti della Penisola e della Costiera. Ritengo personalmente che il nome MSC VIRTUOSA , non sia una semplice coincidenza perché appunto per le ragioni di cui sopra è stata effettivamente Virtuosa e coraggiosa tutta la MSC ed il suo Staff Armatoriale, in primis il poliedrico ed onnipresente Comandante Gianluigi Aponte che aggiunge un’ altra “Creatura” alla sua imponente Flotta, ai suoi diretti e periferici collaboratori ed equipaggi . Inoltre non è un caso che al Comando ed al Timone della prestigiosa Unità e megastruttura, ci sia una persona del calibro del Comandante Francesco Veniero nostro compaesano, nato e cresciuto nel vivaio MSC dove ha percorso una brillante rapida carriera. La MSC VIRTUOSA come la sorella gemella MSC MERAVIGLIA, può accogliere a a 6 mila passeggeri, anche se per i motivi contingenti di questo particolare momento storico che ben conosciamo e comprendiamo perché lo viviamo indistintamente tutti sulla nostra , inizialmente la Nave sarà certamente operativa a capacità ridotta. Ma l’ importante è questo guizzo positivo ed anche simbolico operato dalla MSC atto ad innescare soprattutto la ripresa del Mercato Crocieristico e Turistico e non ultimo quello dell’ indotto della trafila e del personale impiegato sia a terra che a bordo. Uno sforzo significativo umano e commerciale non indifferente, che speriamo premi e dia i dovuti risultati e le aspettative di ripresa per tutti. Non per ultimo un cordiale saluto allo staff di Positano News e suo storico direttore Michele Cinque .