Sorrento, oggi gli Stati Generali del Turismo. Garavaglia: “La Silicon Valley italiana, per me si tratta di un ritorno”.

Si aprono oggi, martedì 2 marzo 2021, a partire dalle ore 12 in diretta streaming ed in presenza per alcuni relatori, gli Stati Generali del Turismo di Sorrento. L’evento è promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania, ed è curato da VisVerbi.

Interverranno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, Giorgio Palmucci, Presidente Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida e Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Conduce Gianluigi Nuzzi.

Positanonews ha avuto la possibilità di ascoltare le parole del Ministro del Turismo: “Siamo qua a posta, siamo venuti per la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina perché sappiamo che sono la Silicon Valley italiana. Per me si tratta di un ritorno, perché l’anno scorso ero a Nerano”.

“Il Ministro è di casa – ha aggiunto il sindaco Massimo Coppola -, verrà spesso, seguirà i nostri lavori anche a distanza in questo mese di Stati Generali e sarà a Sorrento ci auguriamo per le conclusioni dei lavori e per salutare il rilancio del nostro territorio”.