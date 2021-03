Sorrento oggi celebra Lucio Dalla. L'intervista di Positanonews ai testimoni

Sorrento. Oggi il grande Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni. Gli inviati di Positanonews Sara Ciocio e Lucio Esposito sono a Sorrento per ricordare e omaggiare il suo ricordo.

Come spiegato durante la diretta, oggi la città di Sorrento dedica una giornata di musica, irradiata dagli altoparlanti disposti lungo il corso Italia, a Lucio Dalla, in ricordo del suo compleanno. Positanonews ha scelto un brano significativo, per omaggiare il grande cantautore. Questa pagina di antologia di vita sorrentina, contiene due espressioni determinanti: una di Ferdinando Pinto, allora sindaco, che gli conferì la cittadinanza, “Chissà se un cantautore si rende conto di segnare con le parole la testa e il cuore di chi lo ascolta». L’altra espressione , è la frase di chiusura di questo brano: Lucio Dalla ritornerà sempre a Sorrento. Inconfutabili parole, dal riscontro immediato, sia sul territorio che nel respiro internazionale turistico e culturale, nel segno della tradizione, nel solco di Caruso. In questi passaggi e con queste mosse dobbiamo riorganizzare la ripresa sociale ed economica della città di Sorrento.