Sorrento: oggi 2 positivi e 12 guariti. Lo riporta il Comune con un grafico aggiornato a oggi martedì 9 novembre. Resta di 60 il numero degli attualmente contagiati nel comune in Penisola sorrentina.

Di seguito, alcuni numeri utili:

– per informazioni sulla campagna vaccinale anti Covid-10, il numero è lo 0819633169 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18, il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30)

– per esigenze e necessità legate all’emergenza Covid-19, è possibile contattare la Protezione Civile al numero 0818074517 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12)

– per la raccolta dei rifiuti domestici dei cittadini positivi o sottoposti ad isolamento, è possibile contattare PenisolaVerde al numero 0818773443.