Sorrento. Natale De Gregorio “Vaccino a tante categorie, ma al turismo no” Da giornalista gli do ragione

Sorrento ( Napoli) . Natale De Gregorio mi ha anticipato, su Positanonews stiamo parlando da settimane di fare una campagna vaccinale sulle categorie e sulle aree turistiche, una sorta di “zona bianca” la avremmo vista fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina con Capri, come, intelligentemente, sta facendo la Grecia , così da far ripartire l’indotto che , in questa macro area, trascina molto in Campania. Secondo noi una cosa fattibile sia per il contagio per il coronavirus Covid-19 tutto sommato molto contenuto, sia per la facilità di circoscrivere l’area.

Il post di Natale De Gregorio sui Vaccini