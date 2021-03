Sorrento, nasce l’associazione Pro Ospedale: ecco le informazioni per chi è interessato a partecipare. Per iniziativa del commendatore Gaetano Mastellone, nasce l’“Associazione pro Ospedale di Sorrento”. Riportiamo di seguito le sue parole:

Cari Amici – Amiche Concittadini di Sorrento

Da anni la nostra bella Città dove viviamo, e che tutti amiamo, soffre per un’assistenza ospedaliera che, nonostante la disponibilità e professionalità dei medici e infermieri, è molto deficitaria.

Non voglio fare l’elenco di ciò che manca perché è noto a tutti!

L’Ospedale è vita, deve salvarci e non deve crearci problemi e stress che tutti, più o meno, abbiamo da anni!

La Politica regionale, che di fatto è la principale responsabile, ha fallito e lo ha fatto da decenni!

La Politica locale ha sempre svolto un ruolo subalterno, non è mai intervenuta, ieri ed oggi, in modo deciso perché ha sempre attuato il linguaggio politichese dei pannolini caldi! Io, sempre con educazione mi sono rivolto ai vari Sindaci avendo poi sempre risposte di “cortesia”!

A NOI SEMPLICI CITTADINI CIÒ NON BASTA PIÙ, ALLORA CI ASSOCIAMO!

Ci Associamo per essere forti e per aderire anche al percorso già intrapreso dall’Unità Pastorale e per attuare anche nostri altri percorsi finalizzati a far ascoltare la nostra VOCE!

Allora siamo operativi!

– Si formerà un’Associazione che sarà denominata ASSOCIAZIONE PRO OSPEDALE DI SORRENTO

– Coloro che sono interessati a partecipare, e quindi aiutare la Sanità a Sorrento, possono inviare il loro nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, n. telefonino a questa mail:

presidenza.mail@gmail.com

Appena pronti, perché oggi è nata solo l’idea che sarà sviluppata INSIEME A TUTTI, partiremo!

A giorni faremo anche un Profilo Facebook.

Vediamo se dai commenti e dalle tante chiacchiere social possiamo passare ai fatti!