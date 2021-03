Sorrento/Meta: lutto per la scomparsa dell’Ammiraglio Ispettore Ubaldo Scarpati. Ad annunciarne la scomparsa sono Eva con Francesca e Giacomo: “Sei sempre stato il riferimento per tutti noi come la Stella Polare lo è per i suoi marinai. Continua ad illuminare il nostro cammino nell’attesa di incontrarci nella Luce dell’Altissimo”.

Il rito funebre avrà luogo domani, mercoledì 3 marzo alle ore 16.00 presso la Basilica di Santa Maria del Lauro, in Meta.

La redazione di Positanonews si unisce al cordoglio e porge le sue più sentite condoglianze.