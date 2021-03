Sorrento, Memorial Giovanni Serbandini ai tempi del Covid. Il gesto della pizza solidale

Sorrento. Nino Lauro rende noto che “quest’anno, causa Covid-19, il Memorial Giovanni Serbandini non potrà svolgersi dal punto di vista sportivo, ma saremo comunque presenti non venendo meno al nostro impegno solidale, che è pilastro portante e motivo di vita dell’evento.

In virtù il gruppo gli AMICI DI G. SERBANDINI e gli amici di G. PERSICO comunicano che in data 12/03/2021 alle ore 11:30, con la collaborazione delle pizzerie Da Nello Take Away e TONY E ROSY, saremo presenti presso la sede CARITAS di Sorrento (in rispetto alle normative ANTI COVID-19) per offrire una PIZZA SOLIDALE.

UN AMICO E’ …….”PER SEMPRE” !!!!!!”.