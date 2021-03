Sorrento, Massimo Coppola aggiorna il progetto Tolomeo

Sorrento, si aggiorna il progetto Tolomeo. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola scrive sul suo profilo social:

LA NOSTRA OFFERTA TURISTICA CRESCE E SI SVILUPPA

In collaborazione con il comune di Massa Lubrense ed il coordinamento di Penisolaverde, abbiamo aggiornato il progetto Tolomeo, la rete sentieristica che collega le principali località e i luoghi di interesse turistico e paesaggistico tra Sorrento e Massa Lubrense, individuando due nuovi circuiti escursionistici già percorribili, “Le mura e le porte di Sorrento” e i “Borghi della valle di Sorrento”.

L’itinerario si snoderà da Sorrento per Cesarano, Cala, San Biagio, Baranica, Casarlano e Casola (località “Sciuscelle”) fino a ritornare al centro di Sorrento.

Appena sarà possibile, organizzeremo senz’altro una serie di passeggiate per goderci la bellezza del nostro territorio.

Sorrento è un’esperienza da vivere, sempre di più!