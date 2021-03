Sorrento. L’appello del sindaco Massimo Coppola “Vaccinare gli operatori del turismo per ripartire” , tutti con lui

Sorrento. L’appello del sindaco Massimo Coppola “Vaccinare gli operatori del turismo per ripartire” . Sul punto tutti i sindaci della Penisola sorrentina e gli operatori con lui , Positanonews ha sentito anche il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani “E’ fondamentale per ripartire”

Tra le priorità del Governo , infine, c’è quella “della campagna di vaccinazione agli operatori del turismo. Siamo un po’ in ritardo – osserva il neo ministro leghista – va data un’accelerata e va data precedenza agli operatori del turismo, per avere le strutture in sicurezza: è una priorità del Paese” lo ha detto in diretta streaming, si terranno gli ”Stati Generali del Turismo”, evento promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curato da VisVerbi. L’obiettivo dell’iniziativa è di aprire una riflessione seria sul settore turistico in Italia partendo da un osservatorio unico come la città di Sorrento che in era pre-Coronavirus poteva vantare su oltre 3 milioni di presenze all’anno. Gli Stati Generali del 2 marzo sono l’inizio di un percorso che metterà a confronto tutte le categorie del settore e si concluderà nel mese di maggio con la presentazione di un piano operativo da condividere a livello nazionale. Tra gli interventi anche quello del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca