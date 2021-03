Sorrento, la protesta dei commercianti contro le chiusure. Dopo Napoli la “protesta educata” dell’ll’Ascom Confcommercio arriva anche a Sorrento. I commercianti hanno deciso di dare vita ad una protesta ferma ma civile, senza schiamazzi e slogan urlati lungo le strade e nelle piazze di Sorrento. I partecipanti sono perlopiù quelli impegnati nel settore dell’abbigliamento, la categoria che con le chiusure imposte per la zona rossa risulta essere quella maggiormente penalizzata in quanto non considerata di prima necessità. Con loro si mobilitano anche gioiellerie ed altre attività escluse dall’elenco di quelle autorizzate a rimanere aperte dai provvedimenti del governo.

“Il futuro non si chiude”, questo il messaggio lanciato dagli esercenti attraverso le locandine affisse sulle vetrine dei propri negozi. “Per questa sera abbiamo chiesto ai nostri associati di lasciare le luci accese – spiega il presidente di Ascom-Confcommercio di Sorrento, Natalino Attardi – in modo da dare un segnale. È passato un anno da quando è scoppiata la crisi dovuta alla pandemia. Non possiamo più aspettare, anche le imprese muoiono”.