Sorrento. La modernità di Torquato Tasso con Annamaria Farricelli. Servizio a cura di Gigione Maresca .

La modernità del Tasso, primo esempio di poeta “maledetto” e tormentato. Certamente le sue angosce hanno un fondo patologico, che rientrano più nel campo della psichiatria che della letteratura.

Ma non c’è dubbio che a scatenarle contribuì molto anche l’atmosfera opprimente della Controriforma. Tasso si sentiva prigioniero di qualcosa, anche se non sapeva di che. La sua fantasia malata esagerava i pericoli della persecuzione. Ma il persecutore c’era davvero, a dare esca alle sue fobie. Il personaggio è più significativo e commovente del poeta.

Così scriveva Indro Montanelli, Storia d’Italia 1250-1600

Ogi con il Coronavirus Covid-19 , le misure repressive di un lockdown generalizzato, la caccia all’untore dei contagiati, c’è una sorta di atmosfera opprimente come lo era con la Controriforma.

“L’omosessualità del Tasso (…) è scientificamente documentata nelle lettere del poeta. (…)

Tasso ebbe un rapporto tempestoso con un giovane cortigiano, Orazio Orlando, mentre Lucrezia era per lui probabilmente ciò che fu per Dante “la donna dello schermo”…

E il suo gesto, attribuito a pazzia, di accoltellare il servo che lo stava spiando da dietro una tenda, mentre lui si sdilinquiva in un colloquio amoroso con Lucrezia, fu secondo me un modo paradossale di sottolineare un’eterosessualità, e quindi una “normalità”, inesistente.

Tasso fu vittima della Controriforma, sia per quanto riguarda le sue inclinazioni sessuali, costretto a reprimere, sia dal punto di vista intellettuale e artistico, perché fu spinto ad epurare in senso controriformistico la sua opera maggiore, trasformandola, negli ultimi anni, nella fiacca Gerusalemme conquistata”, Giovanni Dall’Orto