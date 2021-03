Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola a Roma “Ristori e velocizzare vaccini per zone turistiche”, sono queste le richieste principali del primo cittadino

Giornata intensa a Roma.

Incontri istituzionali per segnalare problematiche che sul territorio viviamo da troppi anni e che per troppo tempo nessuno ha affrontato.

Ho anche avuto modo di sollecitare ristori adeguati e velocizzazione per vaccini nelle zone turistiche, come la nostra.

Andiamo avanti. Con il coraggio di cambiare.

E di farsi sentire nelle sedi che contano.

Ora rientro a Sorrento!