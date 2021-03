Sorrento, il sindaco Coppola: “Bene il piano di incentivo ministeriale al turismo Covid-free”

“Il piano allo studio del ministero del Turismo, per incentivare il turismo Covid-free, punta in direzione degli sforzi messi in campo dalla nostra amministrazione, insieme agli imprenditori e a tutti i protagonisti dell’ospitalità della penisola sorrentina. Un plauso all’attività del neo ministro Garavaglia, che ha anche annunciato una boccata d’ossigeno per alcune categorie del comparto”.

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, commenta così le notizie diffuse poco fa dal ministro Massimo Garavaglia, ospite nei giorni scorsi nella cittadina costiera, per partecipare agli Stati Generali del Turismo.

Garavaglia ha annunciato 600 milioni di euro di rimborsi da erogare in tempi rapidi a favore di alcune delle realtà più provate dagli ultimi mesi di crisi sanitaria ed economica, oltre a tracciare le prospettive in vista della stagione estiva e ad affrontare il tema dei grandi eventi, delle fiere internazionali e dei congressi.