Sorrento. Il nuovo Cda del Conservatorio non Punta al B&B di Schisano

Sorrento. Il nuovo CDA di Russo non vuole portare avanti l’ idea di un B&B, andando nella linea voluta da Massimo Coppola e dai sostenitori, in primis Fiorentino. L’ipotesi di destinare il secondo piano del Conservatorio di Santa Maria delle Grazie di piazza Sant’Antonino a struttura ricettiva aveva provocato discussioni e polemiche, Francesco Schisano si era impegnato a versare 108 mila euro, che sarebbero servite per le spese di gestione. Nella scorsa consiliatura il consigliere di opposizione, Marco Fiorentino, ha sollevato il problema ritenendo che quella che si sta portando avanti è un’operazione in contrasto con la normativa urbanistica e con le finalità indicate da Bernardina Donnorso, la nobildonna che donò l’immobile alla città. I vertici dell’ente morale che gestisce la struttura, invece, ritenevano che quello stipulato con l’imprenditore Francesco Schisano era un accordo nell’interesse del Conservatorio e non una forma di speculazione.

Dunque il nuovo Cda dovrà la delibera con cui il consiglio d’amministrazione del conservatorio ha deciso di locare parte dei locali al secondo piano dell’immobile all’imprenditore Francesco Schisano. Il contratto della durata di 18 anni, prevedeva la possibilità di avviare attività di bed and breakfast oltre che di vendere articoli da regalo, prodotti tipici, souvenir, alimenti e bevande e di allestire agenzie turistiche o di noleggio di veicoli. In cambio, Schisano si impegnava a versare 108mila euro all’anno e a ristrutturare a proprie spese i locali in affitto.

Proprio quello dei lavori da eseguire rappresentava il punto centrale della discussione. Secondo Marco Fiorentino in base al piano urbanistico comunale e al piano urbanistico territoriale, la ristrutturazione non potrebbe essere autorizzata in una zona dove sono ammessi soltanto interventi di restauro di beni di particolare valore storico-architettonico. Per questo motivo l’ex primo cittadino, con un formale atto di diffida, aveva invitato il sindaco Giuseppe Cuomo a vigilare sulla regolarità dell’operazione ed i vertici dell’ufficio tecnico a impedire qualsiasi tipo di lavoro nel Conservatorio.

I vertici del cda del Conservatorio, ritenevano che l’accordo stipulato con Schisano rappresenti un’opportunità per il rilancio della struttura. I locali affittati, infatti, eranoin disuso e necessitano di una costosa manutenzione. Schisano doveva farsi carico proprio di questi interventi e il canone utilizzato per la struttura è gli studenti. Ha vinto la linea dell’amministrazione che ha nominato il nuovo Cda, fra l’altro in tempo di Covid non ha quasi senso fare una nuova struttura, resta da vedere Schisano cosa farà, ma sembra difficile voglia intraprendere le vie giudiziarie. Vi terremo aggiornati.