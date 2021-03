Sorrento. Il mondo dei barman piange la scomparsa di Giovanni Cimmino

Sorrento ( Napoli ) . Il cordoglio del collega a un grande barman oltre che grande uomo

Care Amiche e Cari Amici buonasera a Tutti. Purtroppo questa domenica primaverile è stata funestata dalla dipartita del Caro Amico e Socio Benemerito Giovanni Cimmino a causa di questo terribile nemico che stiamo combattendo da più di un anno. Sempre a causa delle normative vigenti non sarà possibile partecipare ai funerali ma Vi chiedo di raccogliervi in preghiera per il nostro Amico e Socio. Il Caro Giovanni, oltre che Responsabile della Didattca è stato un Grande Pilastro di Aibes Campania (lo ricordo per i più giovani che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo…) , sempre disponibile con tutti ma soprattutto verso i nuovi corsisti ed i giovani soci e cercheremo di ricordarLo come merita alla prossima Riunione Ufficiale di Sezione. 🙏 Luigi Gargiulo Fiduciario Aibes Campania