Sorrento, il consigliere comunale Eduardo Fiorentino esce dal “tunnel” del Covid-19

Sorrento. Il consigliere comunale Eduardo Fiorentino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Dopo 28 giorni, l’Asl mi ha comunicato il termine dell’isolamento domiciliare, per mancanza di sintomatologia. La lettera l’ho ricevuta nei giorni scorsi (il 22 marzo), non sono contagioso, ma comunque continuo a mantenere un profilo “sobrio” nei contatti stretti e in quelli indispensabili (medici, sanitari, e negli accertamenti che pure sto facendo).

Voglio ringraziarvi di cuore, perché se sto uscendo dal “tunnel” del Covid, è anche per l’affetto che mi avete dimostrato. Un abbraccio, Eduardo».

E noi della redazione di Positanonews apprendiamo con gioia la notizia e ricambiamo l’abbraccio virtuale con l’amico Eduardo.