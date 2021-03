Sorrento . Gaetano Milano su “I colori della Passione” la meraviglia di Capodilupo in video. Non si molla di un centimetro!

Sorrento ( Napoli ) . Il post di Gaetano Milano “Mai potevo immaginare di dover raccontare le cose che riguardano il mio quotidiano attraverso dei social video ed annessi.Permettemi però ,in questo momento ,di esprimere la mia soddisfazione per la presenza in rete di due video realizzati grazie a Fondazione Sorrento.Uno presenta la mostra “I colori della Passione”sui riti pasquali in Penisola,allestita da Gianfranco Capodilupo a Villa Fiorentino.Entrare in Villa ,vedere la mostra allestita nella consapevolezza che si può vedere solo in rete ,ti induce alla ribellione(apriamo tutto)ma non si può,purtroppo e dobbiamo accontentarci delle immagini,comunque straordinarie.A completamento dell’iniziativa ,la Fondazione Sorrento ha commissionato la ristampa del libretto che Giovanni Gugg ha dedicato alle nostre tradizioni pasquali,volevamo regalarlo ai visitatori della mostra,troveremo un altro modo per distribuirlo:è una cosa particolare,da conservare.Infine il video che impazza in rete,voluto dal duo Guida-Verdoliva,un cammeo di emozioni che raccontano (tra immagini,rumori e suoni)di una terra che freme per rimettersi in moto ,ma che ,come premessa di ogni storia ,parte dalle sue tradizioni perché sa che non ne può fare a meno.Grazie a tutti voi ed ai vostri collaboratori da parte mia e dello staff della Fondazione Sorrento,non si molla un centimetro!”