Sorrento e Positano tra le mete turistiche preferite dagli italiani secondo “Holidu”. Nonostante i viaggi siano fermi da diverso tempo a causa della pandemia che da un anno ha colpito l’intera Italia, gli italiani continuano a consultare il web per ricevere informazioni circa i luoghi che desidererebbero visitare: città, piccoli paese e borghi d’Italia, mete turistiche che sognano di poter raggiungere appena possibile.

Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per scoprire quali siano stati i borghi e le piccole città d’Italia più desiderate dagli italiani nel corso di quest’anno: partendo dalla lista ISTAT delle oltre 7000 cittadine italiane con meno di 20 000 abitanti, Holidu ha elaborato i dati del numero delle ricerche medie mensili condotte nel corso degli ultimi dodici mesi per i termini “cose da fare a […]” e “cosa vedere a […]” per determinare quali, tra le cittadine prese in esame, sono state le più ricercate sui motori di ricerca.

Con oltre 3 mila ricerche al mese Sorrento si guadagna la prima posizione in classifica come la meta più ricercata dagli italiani sui motori di ricerca nell’ultimo anno, con oltre 3000 ricerche al mese.

Sul podio, poi, ancora altre due località della Campania: al secondo posto abbiamo infatti l’isola di Ischia e al terzo posto quella di Capri. Al quarto posto la siciliana Taormina e al quinto posto Positano.

Seguono poi, dal sesto al decimo posto Sirmione (Lombardia), Tropea (Calabria), San Gimignano (Toscana), Vieste (Puglia) e Urbino (Marche).