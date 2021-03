Sorrento, ‘Don Alfonso’ Iaccarino: “Stiamo lavorando per sbloccare tutti, ma per ripartire abbiamo bisogno dei vaccini”. Si aprono oggi, martedì 2 marzo 2021, a partire dalle ore 12 in diretta streaming ed in presenza per alcuni relatori, gli Stati Generali del Turismo di Sorrento. L’evento è promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania, ed è curato da VisVerbi.

Interverranno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, Giorgio Palmucci, Presidente Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida e Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Conduce Gianluigi Nuzzi.

Alfonso Iaccarino, patron del ristorante Don Alfonso di Sant’Agata sui due Golfi, a Massa Lubrense, ed assessore al Turismo del Comune di Sorrento, ci ha detto: “Lavoriamo per il brand e lavoriamo per far sbloccare tutti, ma per ripartire abbiamo bisogno dei vaccini. Abbiamo varie consulenze bloccate perché nessuno sta lavorando “.