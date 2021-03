Sorrento, Covid-19: nuove disposizioni per l’accesso agli uffici comunali 

Sorrento. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato oggi un provvedimento che regolamenta e limita gli accessi al pubblico agli uffici comunali.

Nel provvedimento il primo cittadino, richiamando la necessità di rafforzare la difesa contro la propagazione del coronavirus, e ridurre al minimo i pericoli per il personale dipendente e per l’utenza, raccomanda di evitare per quanto possibile l’accesso diretto alle sedi comunali, privilegiando contatti telefonici, telematici e postali.

L’accesso al pubblico, a partire da domani, sarà quindi consentito esclusivamente nei seguenti uffici e nelle seguenti modalità: Polizia locale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12. Anagrafe e Stato civile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, martedì dalle 15.30 alle 17.30. Servizi sociali, il martedì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, il mercoledì e il giovedì dalle ore 9 alle 12.30.

Cimitero mantiene gli orari ordinari di apertura, nei giorni lunedì, martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 18, mercoledì, domenica e festivi dalle ore 8 alle 12. Protocollo e messi comunali, il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle 12, il giovedì dalle ore 15.30 alle 18.