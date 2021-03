La Campania si avvia verso una nuova settimana in zona rossa a causa della preoccupante curva dei contagi da covid-19. La situazione in penisola sorrentina è alquanto preoccupante a maggior ragione per Vico Equense, con i suoi 149 casi e micro focolai familiari.

Sorrento risulta essere la città più controllata dell’intero territorio costiero, con Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza schierati in posto di blocco in Piazza Tasso, per accertarsi il rispetto delle norme anti contagio: prima su tutte, indossare la mascherina nel modo corretto. In caso contrario scatterebbe una sanzione da centinaia di euro.

La speranza è quella di liberarci presto di restrizioni talmente dure, che avvolgono di paure e incertezze quello che era un sereno – seppur deserto – pomeriggio sorrentino.