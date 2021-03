Sorrento, ci lascia Carmine Scotti, direttore di macchina ed ex calciatore del Sorrento Calcio.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il generoso cuore di Carmine Scotti, direttore di macchina ed ex calciatore del Sorrento Calcio, suo orgoglio. Uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. In punta di piedi, nella settimana di Passione, ha lasciato questa terra di dolore, accolto dagli Angeli e portato al cospetto del Signore per festeggiare la Santa Pasqua.

Sentite condoglianze dalla redazione di Positanonews alla cara moglie Angela, ai figli Giovanni ed Elena con le rispettive famiglie e familiari tutti.