Sorrento, ci ha lasciati improvvisamente la signora Melania Di Maio, conosciuta come Melany. Improvvisamente e per un male fulminante , e deceduta la Sig.ra Melania Di Maio , conosciuta dai più come “Melany” , dall’omonimo esercizio commerciale in angolo di P.zza Tasso e in Via degli Aranci di Sorrento . La sig.ra Melania , rimane un esempio di donna emancipata , che col suo lavoro ha saputo dare lustro e continuità al commercio sorrentino ,specialmente in ambito dei prodotti artigianali della tarsia , così in degno prosieguo del suo genitore Antonino , riconosciuto decano del commercio.

La sig.ra Melania , infaticabile ed entusista lavoratrice, era ben conosciuta anche in ambiti di un certo livello internazionale , per i rapporti di cordialità e commerciali che aveva intessuto con esponenti americani ed europei ,che ne avevano apprezzato l’amicizia e schiettezza tipicamente della progenie doc sorrentina, testimone di quanto ci hanno lasciato i nostri avi e che tocca a noi prenderne esempio per tenerne alti i valori di profoicuità ed onestà , tipica della nostra terra che è principalmente bella proprio per ciò stesso.

Era stata insignita della onorificenza di Cavaliere di Malta , ed a giustissima ragione anche Cavaliere del Lavoro della Repubblica italiana.

Sorrento perde un personaggio significativo, ma i suoi figliuoli Nino, Sabrina ed Edy sapranno continuarne il solco già tracciato .