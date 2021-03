Sorrento, Centro del Riuso: decine di oggetti donati

Sorrento. A circa un mese dall’attivazione del Centro del Riuso, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e da Penisolaverde, il bilancio è più che positivo, con decine di oggetti donati.

“Con soddisfazione abbiamo verificato che sono stati consegnati e già ritirati da tanti cittadini divani, sedie, tavoli e giochi per bambini – commenta il consigliere comunale Imma Savarese, promotrice dell’iniziativa – Visto l’interesse riscontrato è intenzione dell’amministrazione comunale implementare per il futuro l’iniziativa. È importante sottolineare che i protagonisti restano i cittadini, che decidono di consegnare oggetti in buono stato per consentirne il riutilizzo ed il riuso”.

Coloro che hanno intenzione di destinare oggetti al Centro del Riuso possono portarli al centro di raccolta in Via San Renato, il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle 12, oppure mandare una email a centrodelriusosorrento@gmail. com allegando foto degli oggetti e venire ricontattato per concordare l’eventuale ritiro a domicilio.