Sorrento. Da lunedì 8 marzo, presso lo Sportello Ambiente situato al parcheggio Achille Lauro, saranno in distribuzione le card ricaricabili per potere usufruire delle Case dell’Acqua. Sarà possibile ritirare le tessere, per rifornirsi presso i distributori automatici di acqua alla spina, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12. Lo fa sapere il Comune di Sorrento.