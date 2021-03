Sorrento calcio pronto alla sfida di sabato contro il Taranto

Sorrento calcio. Dopo una buonissima prestazione in quel di Andria, che non ha fruttato punti, il Sorrento è concentrato sulla sfida interna di sabato con il Taranto. Il tecnico rossonero Luca Fusco, che seguirà la gara dalla tribuna per squalifica, la presenta così: “C’è rammarico vista l’ottima prestazione di domenica scorsa in cui abbiamo giocato un primo tempo ad alta intensità costruendo occasioni. Dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita di sabato in cui dobbiamo cercare di tornare a far punti”.

FORMAZIONE: “Mancherà Cacace, squalificato. Un’assenza importante ma abbiamo il resto della rosa a disposizione e mercoledì abbiamo un altro impegno importante, valuterò la miglior formazione da schierare”.

IL TARANTO: “E’ una squadra forte: c’è poco da dire. I rossoblù si sono rinforzati dove era opportuno effettuare degli interventi. A mio parere, insieme al Casarano, è la miglior compagine del girone. Mi aspetto una partita difficile e dura ma gli daremo filo da torcere”

LA GARA: “Dobbiamo rendere la vita difficile alla squadra virtualmente capolista, considerate le tre gare che deve recuperare. Nelle ultime uscite casalinghe abbiamo fatto maggiore fatica rispetto a quando giochiamo in trasferta. Mi auguro che lo spessore dell’avversario ci diano la carica giusta per tornare a ben figurare allo stadio Italia. Voglio una squadra grintosa, compatta e determinata”.

LE INSIDIE: “Bisogna stare attenti al Taranto che dalla difesa all’attacco può vantare calciatori di categoria superiore e molto esperti. A volte le gare possono essere condizionate da episodi che possono spostare gli equilibri di un match, serve il massimo dell’attenzione”.