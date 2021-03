Sorrento Calcio, la nuova divisa rossonera è pronta per l’esordio

Il Sorrento tornerà in campo con lo storico scudo sul petto. Ispirata ai modelli indossati nei primi anni ’80, con le bande rossonere più strette, è pronta all’esordio la nuova divisa rossonera che accompagnerà la squadra della Penisola Sorrentina nei prossimi mesi. Come sempre, realizzata in esclusiva per il Sorrento dallo sponsor tecnico ZEUS SPORT. Prodotta in serie limitata, inaugurando un progetto che vedrà il Sorrento impegnato nella sensibilizzazione verso le tematiche in campo sociale e a tutela dell’ambiente, sostenendo le varie associazioni che operano nel territorio. Sulla spalla sinistra della nuova maglia rossonera fa bella mostra, infatti, il logo di Marevivo Sorrento – Penisola Sorrentina: nota associazione ambientalista che lavora per la tutela dell’ambiente e soprattutto di una risorsa enorme per la nostra Penisola, il mare. Operativa dal 1985 contro l’inquinamento e le pesca illegale, per lo studio della biodiversità, la promozione e valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle università per lo sviluppo sostenibile.