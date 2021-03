Sorrento calcio . Il punto su Positanonews TV con Peppe Spasiano che ha pubblicato poco fa delle dimissioni di Antonio Amodio come DS dei rossoneri. Come anticipato da Positanonews oltre al cambio sulla panchina dopo l’esonero di Luca Fusco, anche il dirigente di Castellammare di Stabia dopo due anni ha rassegnato le dimissioni . Alla base di questa decisione ci sarebbero le incomprensioni che da tempo si consumano tra Amodio e i vertici societari, ma con i risultati negativi è quasi sempre così. “Purtroppo è frutto della situazione dovuta dalle ultime sconfitte – dice Spasiano -, dopo un inizio brillante di vittorie, se ne sono perse troppe, sopratutto le casalinghe. Ma i giocatori non sono da buttare” Molta fiducia nell’ex calciatore rossonero Pino La Scala per la salvezza “Lo conosco da bambino, abitavamo vicino, conosce il campo e saprà quello che c’è da fare per risollevare il Sorrento”. Dunque momento critico per il sorrento in un campionato condizionato dal coronavirus Covid-19 , due mesi fa un focolaio e poi le sconfitte, ma occorre rifondare la squadra “Sopratutto psicologicamente, il momento è difficile per tutti, non solo per il calcio”

