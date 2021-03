Sorrento Calcio, il commento del nuovo tecnico dopo la preziosa vittoria: “Ha dato nuova linfa al gruppo”.

Dopo la bella e preziosa vittoria interna contro la Puteolana, in casa Sorrento è tempo di presentazioni con il nuovo tecnico Pino La Scala che commenta il suo arrivo e il periodo dei Costieri: “Mercoledì era importante vincere perché i ragazzi dopo quattro ko di fila avevano subito il contraccolpo. La vittoria ha dato nuova linfa al gruppo che dopo il periodo di Covid è in ripresa. Ovviamente, a livello generale, c’è da colmare qualche gap”.

L’ACCOGLIENZA: “Il mio ambientamento è stato facile perché sono del posto e in più ho avuto la fortuna di trovare un gruppo solido. In questi giorni sto approfondendo la conoscenza di tutti, come sistema di gioco prediligo il 4-3-3 e il 4-2-3-1”.

LA SETTIMANA: “Da giovedì mattina abbiamo iniziato a lavorare per preparare la sfida con il Casarano, mancherà solo Cassata per squalifica”.

IL CASARANO: “Il nostro modo d’intendere le gare dev’essere sempre lo stesso. Con la favorita del raggruppamento ci proveremo: i leccesi hanno grandi nomi e sulla carta sono i più forti del girone”. MERCATO: “Ho fatto soltanto una partita e diretto tre allenamenti, tra cui uno di rifinitura, e quindi parlare di mercato è prematuro: ci vuole un po’ di tempo. Comunque dal gruppo sto ricevendo già delle ottime risposte”.

IL CAMPIONATO: “E’ difficilissimo e livellato verso l’alto. La classifica è molto corta, con distacchi minimi. Ogni domenica si può assistere a risultati a sorpresa. Comunque credo che Casarano, Taranto, Picerno, Altamura, Lavello e Bitonto si giocheranno la promozione fino all’ultima giornata”.

DI ALESSIO PETRALLA