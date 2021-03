Sorrento Calcio: “Christian sta bene ed è tornato a casa”

Sorrento-Taranto non è stata una partita finita male per i rossoneri solo dal punto di vista del risultato! La squadra di casa, infatti è rimasta col fiato sospeso fino a questa mattina anche per il difensore Christian Basile, uscito dal campo al 59′ in barella e trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore. Fortunatamente il ragazzo sta bene, come annunciato dal club: “SOSPIRO DI SOLLIEVO, CHRISTIAN STA BENE. Dopo che i controlli effettuati in seguito al malore accusato durante la gara di ieri contro il Taranto hanno escluso qualsiasi tipo di complicanza, il nostro Christian Basile è tornato a casa. Ringraziamo tutti quanti si siano preoccupati circa le sue condizioni, tifosi rossoneri e non solo”.