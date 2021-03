Sorrento, benvenuto Samuele: fiocco azzurro per Sabrina e Tony ‘Gigante’ Manzo

Sorrento, una festa del papà piena di felicità per Sabrina Castaldo e Tony ‘gigante’ Manzo: alle 23.50 è arrivato Samuele. Fiocco azzuro per il tifoso azzurro Tony, noto a tutti per i panini del ‘Gigante’, la sua felicità sul profilo Facebook :

23.50 giusto in tempo per la festa del papà… TI AMO! ti ha benedetto la Nonna dal cielo! Sei bellissimo come la mamma tua! La redazione formula i migliori auguri ai neo genitori.