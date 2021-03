Sorrento, Amalfi e Capri. Il presidente albergatori Iaccarino “Seguiamo la Grecia con isole del turismo Covid free” . Positanonews lo sta dicendo da dicembre prima che sia troppo tardi, e ormai lo è. Paqua è stata persa e sicuramente questa estate sarà difficile, più ancora del 2020 di questo passo . A Sorrento il sindaco Massimo Coppola con gli Stati Generali del Turismo ha provato a dare una smossa, l’ASL Napoli annuncia la fine dei vaccini a luglio, ma non crediamo di questo anno…

Si procede a rilento rispetto a tale obiettivo e Positanonews lo sta dicendo con forza, bene ha fatto Costanzo Iaccarino presidente di Federalberghi regionale a denunciarlo , si comincia a capire che bisogna intervenire sulla vaccinazione del personale delle imprese turistiche e sulla introduzione del green pass. “È assurdo che le istituzioni non comprendano l’importanza di questa strategia per il rilancio dell’economia locale e nazionale”.

La Grecia è molto aggressiva, ha le isole Covid free e dal 14 maggio si può andare se si ha il tampone. E noi stiamo ancora a guardare? Per giugno gli Stati Uniti avranno completato le vaccinazioni e anche la Gran Bretagna sta operando con grande rapidità. Si tratta di due mercati molto importanti che andranno altrove di questo passo-

Il discorso riguarda Napoli e la Campania, rispetto alla Sardegna già bianca, ma l’idea di cominciare con delle aree ristrette non è stata presa in considerazioni, pure quella dei vaccini da fare comune per comune, Positano in un giorno 71 vaccini, per esempio, con questi ritmi si poteva diventare covid free entro maggio , ma buttarci tutti nel calderone non farà altro che rallentare la ripartenza del turismo a differenza di chi , come la Grecia, ha puntato a liberare prima le piccole aree turistiche.