Sorrento allo stremo: lo sfogo dei commercianti di vicolo San Cesareo, una delle vie più storiche della cittadina. Oggi Positanonews sul posto per raccogliere le testimonianze di chi sta combattendo in prima linea questo periodo duro anche per alcune attività del settore alimentare. Abbiamo parlato con Gennaro Gargiulo e Antonino Cafiero (in foto).

“Siamo qui da 75 anni qui e vedere il vicoletto chiuso, vuoto, deserto è devastante, L’anno scorso, nonostante il covid, c’era un leggero movimento, adesso siamo completamenti abbandonati”, ci raccontano amareggiati. Purtroppo i residenti difficilmente si recano nei vicoletti per la spesa e così soffre sia chi vende alimentari che chi si occupa di souvenirs.

Via San Cesareo è una piacevole passeggiata che attira i turisti nell’acquistare souvenirs caratteristici di Sorrento, come i pastori dipinti a mano, deliziosi carillon dell’intarsio sorrentino, personaggi della tarantella (tipico ballo), vestiti moda Positano, Candele profumate artigianali, vestitini ricamati a mano perr bambini da 0 a 5 anni (le cosiddette “bamboline”) ecc. La strada permette, durante il percorso, di fermarsi per una breve sosta in deliziosi bar, con un personale ospitale e cordiale e, per chi vuole assaggiare la cucina tipica locale, i ristoranti vi permetteranno una pausa lunga ma squisita! La speranza è che possa tornare presto al suo vecchio e tradizionale splendore.