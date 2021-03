Sorrento. All’Istituto Superiore Francesco Grandi il Cambridge Preliminary

Anche in tempi di pandemia, la scuola va avanti. Oggi, 13 marzo 2021, all”Istituto Superiore Francesco Grandi di Sorrento si sono svolti gli esami Cambridge Preliminary.

Naturalmente sono state messe in atto tutte le precauzioni richieste dalla particolare situazione emergenziale: il distanziamento tra le postazioni di minimo 2 metri (possibile grazie agli ampi spazi di cui la scuola dispone), uso di cuffie monouso per le prove di Listening, plexiglass e distanziamento nelle prove di Speaking.

Ricordiamo che la scuola è diventato centro esaminatore l’anno scorso grazie alla collaborazione con la Einstein Web, rispondendo alle sempre più numerose richieste degli alunni per i quali una certificazione linguistica è requisito fondamentale richiesto ormai in

qualsiasi ambito e riconosciuto anche a livello universitario. Un particolare ringraziamento alla preside, Daniela Denaro, che ha creduto in questo progetto e un elogio ai ragazzi che, nonostante le difficoltà, non si sono arresi.