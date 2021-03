Sorrento, al via gli Stati Generali del Turismo: video in diretta. Si aprono oggi, martedì 2 marzo 2021, a partire dalle ore 12 in diretta streaming ed in presenza per alcuni realtori, gli Stati Generali del Turismo di Sorrento. L’evento è promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania, ed è curato da VisVerbi.

Interverranno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, Giorgio Palmucci, Presidente Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida e Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Conduce Gianluigi Nuzzi.

Gli Stati Generali del 2 marzo sono l’inizio di un percorso che metterà a confronto tutte le categorie del settore e si concluderà con la presentazione di un piano operativo da condividere a livello nazionale. Durante l’incontro verrà presentata la ricerca realizzata tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo italiano.