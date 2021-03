Sorrento. Acquisizione al patrimonio comunale dell’area del parcheggio Rota, amministrazione Coppola coerente con quanto ha detto in campagna elettorale. Ricordiamo che l’area in questione è quella dove si doveva costruire il parcheggio Rota, avversata dal WWF e dagli ambientalisti, che molti vorrebbero dedicata ad Antonetti.

Il dirigente del IV Dipartimento, l’Ing. Alfonso Donadio, rende noto che in seguito all’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi prot. 24101 del 17 maggio 2018, è stata emessa declaratoria di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale (art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/2001) – Ordinanza n. 59 del 19 febbraio 2021, relativa alle opere ubicate presso la proprietà sita in Sorrento alla via B. Rota, civ. 27 e Vico III Rota, civ. 20, individuata catastalmente al Foglio 2, p.lla 1326 (catasto terreni), la cui titolarità è in capo al sig. Bellacosa Adriano ed alla Società Edil Green s.r.l.

Gli atti originali sono depositati presso l’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Sorrento e sono visionabili, ai sensi della normativa vigente, da chiunque abbia un interessa diretto, concreto ed attuale.